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Bleeping Computer: Xiaomi заблокировала Telegram на своих устройствах в Китае

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Bleeping Computer: Xiaomi заблокировала Telegram на своих устройствах в Китае
Наука и техника
Фото из открытых источников

Xiaomi Антивирус блокирует Telegram в китайских прошивках MIUI

Встроенное антивирусное программное обеспечение смартфонов Xiaomi начало блокировать установку популярного мессенджера Telegram, классифицируя его как потенциально вредоносное. Об этой неожиданной проблеме впервые сообщил портал Bleeping Computer.

Те, кто попытался установить Telegram на свои устройства Xiaomi, столкнулись с предупреждением о несоответствии стандартам безопасности. Эта проблема касается преимущественно китайских версий прошивки MIUI.

Эксперты предполагают, что данное ограничение может быть связано с попытками китайских властей ограничить использование иностранных мессенджеров в стране. Непонятно, будет ли эта мера безопасности применяться к устройствам Xiaomi за пределами Китая, в частности к тем, кто пользуется китайскими или модифицированными версиями прошивки.

На данный момент ни представители Telegram, ни Xiaomi не дали официальных комментариев по этому поводу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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Bleeping Computer: Xiaomi заблокировала Telegram на своих устройствах в Китае

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