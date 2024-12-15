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Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств, прежде чем его нейтрализовали

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Вирус BADBOX успел заразить 30 000 устройств, прежде чем его нейтрализовали
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

В Германии силами Федерального управления по информационной безопасности (BSI) пресечено распространение крупного вредоносного программного обеспечения под названием BADBOX. До момента нейтрализации оно успело не менее 30 тысяч устройств в стране. Об этом пишет издание Ferra.

Речь идет о гаджетах, которые продавались на территории Германии. Это цифровые фоторамки, стримеры, медиаплееры, недорогие смартфоны и планшетные ПК.

Их отличительная особенность - устаревшие системы Android

Благодаря уязвимости в цепочке поставок на них и удалось установить вредоносное ПО.

BADBOX занимался сбором конфиденциальной информации и устанавливал новое программное обеспечение, фактически превращая устройства в домашние прокси-серверы. Благодаря этому вредоносное ПО направляло свой трафик через зараженные устройства, умело скрываясь.

Сообщается, что вирус BADBOX связан с ботнетом PEACHPIT, который производит фейковые приложения для Android с целью генерации фальшивых рекламных показов. Потом трафик мошенников реализуется через рекламные сети.


Информационное агентство «Informing»

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