Владельцы смартфонов не смогли зайти в приложение Сбербанка: названа причина

Многие владельцы смартфонов столкнулись с проблемами при использовании приложения Сбербанка. В редакцию об этом сообщили несколько клиентов банка, включая жителей Башкирии.

Жительница Уфы Марина рассказала о трудностях при попытке зайти в приложение Сбербанка: на экране появилось уведомление о необходимости обновления. Проблемы возникли из-за санкций, из-за которых приложения российских банков были удалены из App Store и Google Play.

Сбербанк выпустил новые приложения для iOS и Android

Сбербанк выпустил новое приложение для iOS «Учет онлайн», но многие пользователи не успели его скачать. Пользователи Android могут загрузить последнюю версию приложения 15.5 с официального сайта Сбербанка и других российских магазинов приложений.

Ситуация вызывает у клиентов панические настроения и недовольство необходимостью искать обновления на неизвестных ресурсах. Несмотря на трудности, банк продолжает выпускать обновления и предлагает альтернативные способы скачивания приложения.