Петербургские учёные приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

Петербургские ученые приблизились к разгадке вопроса зарождения жизни на Земле. Работники ИТМО в составе научной группы смоделировали механизм формирования молекул-коацерватов.

Научная теория говорит, что молекулы являются предшественниками одноклеточных организмов. Они положили начало жизни на Земле. Исследователи долго изучали, какие белковые молекулы собраны в первых организмах на планете.

Авторы работы подтвердили теорию, что белки образовывали особенные комплексы. Для этого они использовали компьютерное моделирование.

Как ожидается, эта научная работа приблизит экспертов к пониманию того, как возникли земные организмы и ускорит исследование в области разработки искусственных клеток или технологии адресной доставки лекарственных средств.