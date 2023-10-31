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Петербургские учёные приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле

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Петербургские учёные приблизились к разгадке зарождения жизни на Земле
Наука и техника
источник фото: pixabay.com

Петербургские ученые приблизились к разгадке вопроса зарождения жизни на Земле. Работники ИТМО в составе научной группы смоделировали механизм формирования молекул-коацерватов. 

Научная теория говорит, что молекулы являются предшественниками одноклеточных организмов. Они положили начало жизни на Земле. Исследователи долго изучали, какие белковые молекулы собраны в первых организмах на планете.

Авторы работы подтвердили теорию, что белки образовывали особенные комплексы. Для этого они использовали компьютерное моделирование.

Как ожидается,  эта научная работа приблизит экспертов к пониманию того, как возникли земные организмы и ускорит исследование в области разработки искусственных клеток или технологии адресной доставки лекарственных средств.

Информационное агентство «Informing»

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