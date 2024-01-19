В России хотят разработать аккумулятор, превосходящий все мировые аналоги

Отечественная компания «Системы Автономной Энергии» представила свою новую разработку - аккумулятор «Дзета» для троллейбусов и электробусов, превосходящий большинство других иностранных аналогов. Новые батареи стали легче. Они обладают высокой плотностью энергии, весят 390 килограммов, плотность энергии при этом составляет более 190 Вт/час на килограмм.

Энергия блока - 73,5 кВт/час, что позволит уменьшить вес электробусов на 300 или 400 килограммов. Это, в свою очередь, повысит их грузоподъемность, либо сохранит вес, увеличив пробег между подзарядками почти на 50%. Первые батареи будут установлены на e-CityMax 9.