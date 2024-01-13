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Ученые КНР решили уничтожить современный танк кинетическим снарядом

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Ученые КНР решили уничтожить современный танк кинетическим снарядом
Наука и техника
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Исследования китайских ученых в сфере кинетической энергии (KEW) выявили новую угрозу для танков. 

Сферический снаряд массой 20 кг способен выводить из строя современный танк одним лишь ударом

Сферический снаряд массой 20 кг, развивающий четыре раза скорость звука, способен выводить из строя современный танк одним лишь ударом, не оставляя внешних повреждений. Его кинетическая энергия около 25 мегаджоулей. Она достаточна для аннигиляции машин массой до 60 тонн, вроде американского боевого танка Abrams. 

Этот прогресс в технологии KEW подчеркивает актуальность совершенствования защитных систем военной техники и потенциально влияет на стратегию ведения военных действий.

Информационное агентство «Informing»

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