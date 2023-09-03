Yandex.RTB

Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности

Image 16+
Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности
Наука и техника
Фото из открытых источников

Новый прорыв в мире летающих машин: Epiphany Transporter

Более столетия человечество мечтает о летающих автомобилях. Но до сих пор их создание оставалось недостижимой мечтой из-за разнообразных технических и практических преград, включая сложность производства и неудобство парковки. Теперь, благодаря усилиям американской компании, эта мечта становится все ближе к реальности.

В августе 2023 года, специалисты из Applied eVTOL Concepts представили новейший проект, получивший название Epiphany Transporter. Этот коммерческий транспортный аппарат способен на вертикальный взлет и посадку (VTOL). Представители компании утверждают, что максимальная скорость этой машины достигает 258 км/ч, при этом уровень шума на высоте 15 метров составляет менее 55 децибел. Для сравнения, уровень шума во время ливня составляет 50 децибелей, а при обычном разговоре - 60 децибелей.

Основой проекта Epiphany Transporter являются канальные двигатели, размещенные по бокам и сзади аппарата. Эта технология была обнаружена учеными из Исследовательского центра Эймса NASA еще в 2002 году, и она способна создавать значительную тягу, необходимую для поддержания вертолетов в воздухе. Более того, конструкция канальных двигателей имеет дополнительное преимущество - она закрывает вращающиеся лопасти внутри воздушного канала, что снижает риск поломок.

Роб Булага, инженер проекта Epiphany Transporter, был соавтором научной статьи 2002 года о канальных двигателях. За последние два десятилетия этот проект был существенно усовершенствован. Майкл Мошир, основатель, генеральный директор и главный конструктор компании Applied eVTOL Concepts, уверен, что их запатентованные и проверенные на практике канальные двигатели, а также передовая конструкция транспортного аппарата, сделают его летающим автомобилем, о котором мечтали.

Epiphany Transporter рассчитан на перевозку двух пассажиров и небольшого объема багажа. По размерам он сравним с Tesla Model S и подходит для стандартных гаражей на одну машину.

Хотя успешное прохождение испытаний канального двигателя в аэродинамической трубе не означает, что летающие автомобили появятся на дорогах в ближайшем будущем, использование этой технологии как основы для других проектов становится все более популярной инженерной практикой. Поэтому есть надежда, что проект Epiphany Transporter станет реальностью в конечном итоге.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности

Сегодня, 17:08

WSJ: Великобритания и Сингапур стали аутсайдерами в «новом мировом порядке»

14-08-2023, 20:53

Bleeping Computer: Xiaomi заблокировала Telegram на своих устройствах в Китае

12-08-2023, 17:03

Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone

5-07-2023, 20:25

Защищенный российский Интернет вскоре будет запущен в стране

15-06-2023, 20:43

NYT: Внедрение искуственного интелекта может на Земле уничтожить человечество

11-06-2023, 18:34

В интернете опубликованы уникальные кадры трапезы китовой акулы на дне океана

11-06-2023, 10:37

«Ъ»: Военная истерия помогла создать ботокс, который ранее считался мощным ядом

10-06-2023, 20:36

Clinical Nutrition: длительное употребление орехов улучшает память у пожилых

7-06-2023, 12:46

Разделочные доски являются источником опасного микропластика в пище

7-06-2023, 12:40

Ученые доказали, что конопля в составе кремов уменьшает морщины на 15%, пишут в СМИ

7-06-2023, 12:33

СП: Ученые из КНР добились сенсационных результатов в создании лекарства от рака

1-06-2023, 23:37

PR-эксперт Скопылатов: ИИ вытеснит профессии переводчика и водителя

29-05-2023, 22:10

Ученый из Австралии проинформировал об обнаружении скрытой главы Библии

29-05-2023, 09:43

В Университете Джона Хопкинса в США разработали лекарственный гель, убивающий 100% раковых опухолей в мозге

25-04-2023, 22:01

В Санкт-Петербурге придумали экстракт, который замедлит набор веса при ожирении

13-03-2023, 21:13

Ученые рассказали, сможет ли человечество сейчас жить под землей

8-03-2023, 21:55

Желающий предотвратить смерть отца физик Рональд Маллет открыл принцип перемещений в прошлое

7-03-2023, 09:06

Science: генетикам из США впервые удалось обратить процесс старения вспять

25-01-2023, 22:11

Маникюрные ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей повышают риски развития рака кожи

25-01-2023, 21:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей
  • 1-09-2023, 15:58

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом стоимостью до 900 тысяч рублей

Эксперты назвали ТОП-5 лучших авто с пробегом, которые можно приобрести в России до 900 тысяч рублей. На первом месте оказался лифтбэк Skoda Octavia

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»
  • 1-09-2023, 08:27

SCMP: Ученые из Китая приблизились к созданию «искусственного Солнца»

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) сделала прогресс в развитии управляемой реакции ядерного синтеза, более известного как

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили
  • 1-09-2023, 19:13

Из-за сильных ливней в Екатеринбурге начали тонуть автомобили

Екатеринбург пострадал от медленного циклона, который пришел на Урал с севера. По информации Уральского гидрометцентра, за последние дни на

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань
  • Вчера, 20:51

Учёные США нашли бактерии, атакующие при ревматоидном артрите хрящевую ткань

Медики из Mayo Clinic — Rochester (США) в результате изучения обнаружили, что бактерии Eggerthella lenta могут оказывать влияние на иммунную систему

Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают
  • 31-08-2023, 20:29

Стало известно, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают

Ученые выяснили, почему одни курильщики умирают от рака, а другие даже не заболевают. Как оказалось, генетика влияет на риск развития опухоли легких.

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд
  • 1-09-2023, 15:23

Военкор Сапоньков об атаке на «Кресты» в Пскове: За одну ночь сгорело 20 млрд

Атака украинских беспилотников по аэродрому «Кресты» была совершена в ночь на 30 августа. На календаре уже 1 сентября, но Минобороны РФ не сочло