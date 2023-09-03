Разработчики из NASA приблизили создание летающих машин к реальности

Новый прорыв в мире летающих машин: Epiphany Transporter

Более столетия человечество мечтает о летающих автомобилях. Но до сих пор их создание оставалось недостижимой мечтой из-за разнообразных технических и практических преград, включая сложность производства и неудобство парковки. Теперь, благодаря усилиям американской компании, эта мечта становится все ближе к реальности.

В августе 2023 года, специалисты из Applied eVTOL Concepts представили новейший проект, получивший название Epiphany Transporter. Этот коммерческий транспортный аппарат способен на вертикальный взлет и посадку (VTOL). Представители компании утверждают, что максимальная скорость этой машины достигает 258 км/ч, при этом уровень шума на высоте 15 метров составляет менее 55 децибел. Для сравнения, уровень шума во время ливня составляет 50 децибелей, а при обычном разговоре - 60 децибелей.

Основой проекта Epiphany Transporter являются канальные двигатели, размещенные по бокам и сзади аппарата. Эта технология была обнаружена учеными из Исследовательского центра Эймса NASA еще в 2002 году, и она способна создавать значительную тягу, необходимую для поддержания вертолетов в воздухе. Более того, конструкция канальных двигателей имеет дополнительное преимущество - она закрывает вращающиеся лопасти внутри воздушного канала, что снижает риск поломок.

Роб Булага, инженер проекта Epiphany Transporter, был соавтором научной статьи 2002 года о канальных двигателях. За последние два десятилетия этот проект был существенно усовершенствован. Майкл Мошир, основатель, генеральный директор и главный конструктор компании Applied eVTOL Concepts, уверен, что их запатентованные и проверенные на практике канальные двигатели, а также передовая конструкция транспортного аппарата, сделают его летающим автомобилем, о котором мечтали.

Epiphany Transporter рассчитан на перевозку двух пассажиров и небольшого объема багажа. По размерам он сравним с Tesla Model S и подходит для стандартных гаражей на одну машину.

Хотя успешное прохождение испытаний канального двигателя в аэродинамической трубе не означает, что летающие автомобили появятся на дорогах в ближайшем будущем, использование этой технологии как основы для других проектов становится все более популярной инженерной практикой. Поэтому есть надежда, что проект Epiphany Transporter станет реальностью в конечном итоге.