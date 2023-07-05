Журналисты IT-портала PhonArena сравнили мощность популярных моделей iPhone

Журналисты IT-портала PhonArena решили сравнить мощность популярных моделей iPhone. Эксперты отмечают, что на этот показатель влияет ОЗУ.

Специалисты выяснили, почему iPhone минувших поколений функционировал медленнее чем современные мобильные устройства от корпорации Apple. После проверки оказалось, что на производительность гаджета влияет объём ОЗУ. Чем объём оперативного запоминающего устройства больше, тем лучше.

В ходе проведенного тестирования iPhone 13 и iPhone 14 Pro эксперты запустили по 30 приложений. Первый гаджет имеет ОЗУ LPDDR4X, объём которой составляет 4 Гб, второй смартфон обустроен LPDDR5, ёмкость которой 6 Гб. iPhone 13 закрыл 10 программ из-за нехватки памяти. iPhone 14 Pro не запустил одну программу.

В итоге специалисты PhonArena пришли к выводам, что объём ОЗУ оказывает огромное влияние на работоспособность Айфона. Чем данный показатель больше, тем быстрее телефон функционирует.