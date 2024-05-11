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ИИ наступает: выяснилось, когда произойдет замена работников роботами

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ИИ наступает: выяснилось, когда произойдет замена работников роботами
Наука и техника
Фото: @freepik / freepik.com

Человекоподобные роботы уже становятся неотъемлемой частью нашего будущего, вызывая волнение по поводу влияния на рынок труда. 

Роботы смогут заменить людей уже через 5 лет

ИИ, такой как ChatGPT от OpenAI, активно участвует в ускорении разработок в сфере автоматизации роботов, поэтому роботы смогут заменить людей уже через 5 лет. Ученые продвигаются в области искусственного интеллекта, открывая новые возможности для роботов в понимании окружающей среды. 

Ли Чжан, главный операционный директор LimX Dynamics, высказывает ожидания по поводу скорого появления роботов, способных выполнять задачи на производстве и в повседневной жизни. Китай является одним из лидеров в инвестировании в разработку человекоподобных роботов, что свидетельствует о перспективах в этой области. Рынок робототехники активно развивается, предвосхищая будущее, где люди с роботами будут сосуществовать и совместно решать задачи, пишет ГородЧе.

Однако вопрос замещения людей роботами остается актуальным из-за технических ограничений.

Информационное агентство «Informing»

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