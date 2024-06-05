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Названы лучшие 5 смартфонов для мобильных игр

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Названы лучшие 5 смартфонов для мобильных игр
Наука и техника
Источник фото: Asus ROG Phone 8 / cityclosetselfstorage.com

Эксперты портала iGuides составили список из 5-ти лучших смартфонов для мобильных игр. 

ASUS ROG Phone 8 Pro — на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3, с ярким экраном 165 Гц, портами для зарядки, разъемом для наушников, внешним кулером Aero Active.

RedMagic 9 Pro Plus — с таким же процессором, кулером, аккумулятором на 6500 мАч, поддержкой зарядки мощностью в 80 Вт.

iPhone 15 Pro Max — гаджет, известный производительностью и отличным качеством графики.

OnePlus 12 — смартфон сочетает в себе мощные характеристики, хорошее охлаждение, оптимизацию.

Black Shark 5 Pro — оптимизирован для гейминга с прекрасной системой охлаждения, а также высокой производительностью.

Информационное агентство «Informing»

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