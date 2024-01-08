Профессор МГУ нашел, кто управляет нашим сознанием при помощи некой силы

Профессор Александр Гребенюк выделил три группы субъектов, которые ежедневно осуществляют информационное воздействие с манипулятивным эффектом на современное общество, пишет МК.

По словам доктора экономических наук и социолога, в первую группу входят глобальные и региональные промышленные корпорации, которые стремятся формировать запросы на потребление, стимулируя постоянную смену товаров и увеличивая потребительство.

Вторая группа – это агенты «экономики внимания», блогеры и владельцы интернет-платформ, которые монетизируют внимание пользователей.

Третья группа – это мировые политические центры силы, генерирующие информацию для воздействия на общественное мнение.

Гребенюк отметил, что в ближайшие годы эти центры будут конкурировать за влияние человека, а свободное время населения может стать ограниченным ресурсом.