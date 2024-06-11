Хомяк завоевывает мир: как россиянам заработать миллион в Hamster Combat

Многие пользователи Telegram скептически относятся к игре Hamster Kombat, считая её простым развлечением. Однако Hamster Kombat — это не просто кликер, а NFT-игра с использованием специальной валюты, которую пользователи надеются превратить в реальные деньги. Играть очень просто, не требуется установки приложений, всё происходит в Telegram.

По сюжету, игрок помогает хомяку развивать криптобиржу, нажимая на экран и получая монеты за каждый клик. Со временем открываются дополнительные способы заработка, такие как выполнение заданий и привлечение новых пользователей. Одним из уникальных аспектов игры является возможность пассивного дохода. Фан-токены приносят доход, превращая хомяка из простого зверька в роскошного персонажа.

Разработчики обещают листинг монеты $HMSTR в 2024 году

Некоторые эксперты считают, что Hamster Kombat обучает основам криптобизнеса. Пользователи могут увеличивать заработок через ежедневные бонусы, премиум-подписки, покупку бустеров и выполнение специальных заданий. Разработчики обещают листинг монеты $HMSTR в 2024 году, что позволит обменять игровую валюту на реальные деньги.

Несмотря на скептицизм, игра привлекает множество пользователей, надеющихся на высокий доход без больших вложений.