В интернете опубликованы уникальные кадры трапезы китовой акулы на дне океана

Ранее не было данных о том, как ведет себя китовая акула на дне океана. Эти особи для ученых до сегодняшнего дня остаются загадкой. Пока нет точных данных, сколько метров в длину они достигают. По подсчетам, это от 2,65 до 20 метров.

Также у специалистов практически не было информации о пищевых привычках млекопитающих. Считается, что китовые акулы питаются мелкой рыбой и креветками. Они поглощают пищу двумя способами - пассивным процеживанием с помощью специальных отверстий в пасти и благодаря активному всасыванию в ротовую полость.

Недавно эксперты запечатлели трапезу китовой акулы на дне океана возле побережья Мексики. Кит с удовольствием поедал отложения с морского дна и животных, живущих под ним.

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