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Искусственный интеллект корпорации Apple продолжает бессовестно врать

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Искусственный интеллект корпорации Apple продолжает бессовестно врать
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Функция Apple Intelligence, использующая искусственный интеллект для информирования пользователя путем создания сводок и уведомлений, продолжает подвергаться критике.

В частности, на творение «яблочной» корпорации обрушились такие гиганты, как BBC и «Репортеры без границ». Они обвиняют искусственный интеллект от Аpple в искаженном предоставлении информации, передает Dgl.ru.

При создании сводок Apple Intelligence использует сведения, которые могут привести к неправильным выводам

В качестве примера приводится статья BBC News о Луиджи Манджоне.

Мужчину обвиняют совершении убийства. В сводке, созданной искусственной интеллектом, говорилось о том, что после преступления он совершил самоубийство, хотя ничего подобного в реальности не происходило.

Компания BBC возмутилась тем, что искусственный интеллект бессовестно солгал. Последовало обращение к Apple, но даже после этого проблему создатели не решили.

Вышло еще несколько недостоверных сводок, которые ввели пользователей смартфонов iPhone в заблуждение.

Напомним, функция «Сводка уведомлений» была запущена в декабре минувшего года. Ее задачей является обобщение уведомления посредством искусственного интеллекта.

Перестать читать лживые уведомления от искусственного интеллекта пользователи «яблок» могут, отключив эту функцию в настройках уведомлений либо же пропустить текст от ИИ и прочитать оригинальную статью, доступную по ссылке.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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