Искусственный интеллект корпорации Apple продолжает бессовестно врать

Функция Apple Intelligence, использующая искусственный интеллект для информирования пользователя путем создания сводок и уведомлений, продолжает подвергаться критике.
В частности, на творение «яблочной» корпорации обрушились такие гиганты, как BBC и «Репортеры без границ». Они обвиняют искусственный интеллект от Аpple в искаженном предоставлении информации, передает Dgl.ru.
При создании сводок Apple Intelligence использует сведения, которые могут привести к неправильным выводам
В качестве примера приводится статья BBC News о Луиджи Манджоне.
Мужчину обвиняют совершении убийства. В сводке, созданной искусственной интеллектом, говорилось о том, что после преступления он совершил самоубийство, хотя ничего подобного в реальности не происходило.
Компания BBC возмутилась тем, что искусственный интеллект бессовестно солгал. Последовало обращение к Apple, но даже после этого проблему создатели не решили.
Вышло еще несколько недостоверных сводок, которые ввели пользователей смартфонов iPhone в заблуждение.
Напомним, функция «Сводка уведомлений» была запущена в декабре минувшего года. Ее задачей является обобщение уведомления посредством искусственного интеллекта.
Перестать читать лживые уведомления от искусственного интеллекта пользователи «яблок» могут, отключив эту функцию в настройках уведомлений либо же пропустить текст от ИИ и прочитать оригинальную статью, доступную по ссылке.