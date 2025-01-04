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Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса

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Чего стоит ждать землянам после первой в 2025 году вспышки на Солнце X-класса
Наука и техника / О разном
Фото из открытых источников

На поверхности Солнца - единственной звезды Солнечной системы - зафиксирована первая в 2025-м году вспышка, самой высокой (из возможных по классификации) мощности. Она относится к классу X, сообщают в Институте прикладной геофизики на своем официальном сайте.

Всего существует пять классов солнечных вспышек - A, B, C, M, X

Основным критерием при их определении является мощность рентгеновского излучения.

При этом следует знать, что каждая последующая по силе и мощности превосходит предыдущую в десять раз.

Первая и самая мощная из всех возможных вспышек в нынешнем году произошла третьего января в промежутке с 14.30 до 15.00. Ее длительность составляла примерно 20 минут, проинформировали в Институте.

Учёные неоднократно предупреждали, что после таких вспышек непременно происходят большие выбросы плазмы. Именно это и является причиной возникновения магнитных бурь на Земле.

Последние, как считается, сказываются на здоровье метеочувствительных людей, а также могут влиять на работу техники и электроники, в том числе спутников связи.

Впрочем, влияние магнитных бурь на здоровье научно так и не было доказано. Поэтому врачи призывают при возникновении проблем со здоровьем записывааться как можно скорее к ним на приём, а не списывать все на активность солнца.

Магнитные бури в последнее время участились. СМИ предупреждают о них буквально каждые 2-3 дня. И если появившиеся проблемы приписывать повышенной геомагнитной активности, можно упустить развитие серьезной болезни. А эта ошибка может оказаться фатальной и привести в конечном итоге к летальному исходу.

Информационное агентство «Informing»

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