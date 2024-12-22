Успейте опробовать: Diablo 4 стала полностью бесплатной, но только до 3 января

Отличные новости для геймеров. Diablo 4 стала полностью бесплатной, но на очень короткий промежуток времени - только до 3 января 2025 года.

Опробовать игру вместе с DLC Vessel of Hatred желающие могут не только на консолях, но и на десктопах (ПК), в BattleNet.

Самое главное для отечественных геймеров, что это можно сделать даже из России. Щедрую рождественскую акцию дополнили скидками и на основную игру, и на Vessel of Hatred.

Стоит отметить, что выпущенное дополнение уже было высоко оценено игроками.