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Успейте опробовать: Diablo 4 стала полностью бесплатной, но только до 3 января

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Успейте опробовать: Diablo 4 стала полностью бесплатной, но только до 3 января
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Отличные новости для геймеров. Diablo 4 стала полностью бесплатной, но на очень короткий промежуток времени - только до 3 января 2025 года.

Опробовать игру вместе с DLC Vessel of Hatred желающие могут не только на консолях, но и на десктопах (ПК), в BattleNet.

Самое главное для отечественных геймеров, что это можно сделать даже из России. Щедрую рождественскую акцию дополнили скидками и на основную игру, и на Vessel of Hatred.
Стоит отметить, что выпущенное дополнение уже было высоко оценено игроками.

Информационное агентство «Informing»

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