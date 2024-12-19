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Xiaomi готовит к выходу Redmi Turbo 4 на платформе MediaTek Dimensity

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Xiaomi готовит к выходу Redmi Turbo 4 на платформе MediaTek Dimensity
Наука и техника / Новости Hi-Tech
Фото из открытых источников

Китайский производитель Xiaomi готовит к выходу новый смартфон Redmi Turbo 4 на платформе MediaTek Dimensity. Дата релиза еще неизвестна, но некоторые характеристики устройства уже успел слить в сеть блогер Digital Chat Station.

Смартфон будет среднебюджетным, но, по его словам, отличаться будет стильным дизайном и высокой производительностью.

Redmi Turbo, по его информации, будет оснащаться 1,5K LTPS-дисплеем с узкими рамками, с частотой обновления до 120 Гц. Изображение будет ярким и красочным, не оказывая негативного влияния на зрение.

На борту смартфона будет емкий аккумулятор - заявленная емкость 6500 мАч. Благодаря такой батарее гаджет можно активно использовать без подзарядки. С зарядкой, к слову, тоже проблем быть не должно. Устройство получит быструю зарядку на 90 Вт.

Корпус телефона будет иметь премиальный вид благодаря задней панели, выполненной из стекла. Разумеется, присутствует сканер отпечатков пальцев - короткофокусный оптический.

Xiaomi дату выхода устройства не называла, но, по инсайдерским данным, он появится на рынке уже совсем скоро - первые продажи стартуют в Поднебесной.

Информационное агентство «Informing»

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