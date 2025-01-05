Атомные подлодки-невидимки рискуют стать видимыми из-за возможностей искусственного интеллекта

Искусственный интеллект уже облегчает жизнь многих людей. То, на что человеку надо потратить целый день, он может сделать за считанные секунды. Однако стремительное развитие искусственного интеллекта имеет и свои «побочки». Ученые решили выяснить, к каким последствиям может привести использование нейросетей в подводных лодках.

Результаты моделирования и удивили, и ужаснули одновременно

Оказалось, что атомные подводные лодки могут стать видимыми для искусственного интеллекта. Это объясняется специальными датчиками на их борту, которые в состоянии улавливать ИИ. Как результат - возможности военно-морских сил многих стран мира могут быть серьезно подорваны.

Прописанные алгоритмы нейросети способны фиксировать даже незначительные изменения на глубине. До этого технологии на такое были неспособны.

Подлодки класса «Вирджиния» оснащены такой аппаратурой, которая сводит к минимуму возможность их обнаружения.

Однако эксперимент показал, что ее недостаточно при работе искусственного интеллекта с соответствующими алгоритмами.

В настоящее время работы у ученых прибавилось. Им необходимо разработать механизмы, которые бы предотвращали возможность обнаружения субмарин посредством искусственного интеллекта.

Это могут быть технологии подавления шума либо имитация звуков морских животных, передает Science XXI.