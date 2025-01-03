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Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды

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Ученые испугались зловещего сигнала, издаваемого черными саркофагами из Антарктиды
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Последнее время в околонаучной среде только и разговоров, что о странных черных саркофагах, обнаруженных исследователями в Антарктиде. Они весьма странные по форме - складывается впечатление, будто вырезаны из лазера. Причем, не сегодня-вчера, а миллионы лет назад.

Самое странное, что на момент обнаружения они были теплыми

Это реально необъяснимое явление в условиях низких температур Антарктиды.

Рассказывая об этом, телеканал «Царьград» вещает и о других удивительных событиях. В частности, утверждается, что у ученых едва не появилось мания преследования. Они не могли спокойно передвигаться и спать на белом континенте. Им все время казалось, что за ними кто-то наблюдает.

Однажды они вообще услышали странный зловещий гул. Оказалось, что он исходил от саркофагов. Более того, они сами как бы вибрировали.

Одну из находок исследователи вскрыли. Их взору предстал цилиндр из неизвестного металла с насечками. То ли это были какие-то руны, то ли подобие азбуки Морзе.

Но в этот момент на мониторах научной станции появилась следующая фраза, от которой пошел холодок по коже: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен»

Позже у ученых начались проблемы с техникой и электроникой, а на компьютерах появлялись все новые и новые фразы подобного типа.

В результате они вернули саркофаг на место, а в отчетах указали, что такие монолиты хоть и чрезвычайно редко, но все же встречаются в природе.

Телеканал «Царьград» утверждает, что долгое время эта информация была засекречена. Официального подтверждения, к слову, она не нашла и поныне.

Информационное агентство «Informing»

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