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Ученые из Великобритании рассказали, как зарядить мозг энергией на сутки

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Ученые из Великобритании рассказали, как зарядить мозг энергией на сутки
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

Ученые из Великобритании порекомендовали гражданам быть физически активными. Это улучшает работу мозга, обеспечивая стойкий эффект - он может сохраняться до 24 часов. Об этом говорится в публикации издания Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона в ходе проведенного эксперимента установили, что добровольцы, которые в течение дня проявляли повышенную физическую активность, не страдали бессонницей и не жаловались на качество сна. Более того, в когнитивных тестах они демонстрировали более высокие результаты по сравнению с теми, кто был физически пассивен. Особенно они отличились в задачах на рабочую и эпизодическую память, а еще на психомоторную скорость.

Ученые констатировали, что физическая активность не только высокой степени интенсивности, но даже умеренной, за сутки до тестирования положительным образом сказывалась на работе мозга, а также позитивно влияла на сон. Его качество и продолжительность закрепляли результаты.

Это объясняется тем, отметили авторы работы, что во время физической активности приток крови к мозгу усиливается, стимулируя выработку таких нейромедиаторов, как норадреналин и дофамин, которые выполняют одну из ключевых ролей в когнитивных функциях.     

Информационное агентство «Informing»

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