Вздувшиеся вены: поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли

Поклонники знаменитой голливудской актрисы Анджелины Джоли обеспокоены ее болезненным видом. На свежих фото и видео сразу бросаются в глаза ее впалые щеки, а также вздувшиеся на руках вены. Они заметны практически во время каждого светского выхода знаменитости. Впрочем, кому-то это даже кажется красивым. Более того, примером для подражания.

Позавидовали кинодиве некоторые девушки

«Что делать, чтобы и у меня были такие?«,»Обнажённые вены - это так сексуально!» - пишут поклонницы актрисы, сыгравший Лару Крофт.

Но всё же большая часть интернет-пользователей не видит в таких венах ничего красивого.

«Да это же просто ужас! Такие вены напоказ ее очень состарили«,»Мне кажется, что из-за своей худобы и этих вен она как будто прозрачная» - рассуждают зрители.

К слову, сама Анджелина Джоли недавно призналась журналистами поклонникам, что после расставания с Брэдом Питтом чувствует себя очень одинокой. А между тем ее бывший муж счастлив в новых отношениях. Поговаривают, он даже подумывает р новой женитьбе. Правда утверждает, что на пути его нового счастья в личной жизни стоит его бывшая.