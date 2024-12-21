Британию ждут война и чума: расшифровано мрачное пророчество Нострадамуса на 2025 год

Мишель Нострадамус свои пророчества закладывал в четверостишия, так называемые катрены. Многие из них до сих пор не расшифрованы либо имеют двоякую трактовку.

Эксперты недавно разгадали один из катренов великого французского прорицателя. Речь идет об испытаниях, которые выпадут на судьбу Великобритании.

«И будет древняя чума похуже, чем враги внешние»

Звучит пророчество Нострадамуса следующим образом: «Ужасные войны будут бушевать в Англии, а древняя чума будет хуже, чем враги внешние».

Трактовать данное предупреждение великого прорицателя можно как предстоящие волнения внутри страны, так и реальные боевые действия с другими государствами. По сути, в вовлечение в Третью мировую...

Толкователи не исключают, что причиной для народных волнений станет монархия и скандалы, связанные с Королевской семьей..

Еще одна версия трактования написанного Нострадамусом катрена - новая пандемия, пострашнее коронавируса. Она может распространиться по всему миру, но наибольший урон нанесет именно экономике и демографии Британии.