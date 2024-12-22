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El nacional: в Испании открылись несколько кинотеатров для нудистов

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El nacional: в Испании открылись несколько кинотеатров для нудистов
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В нескольких городах Испании были открыты кинотеатры для нудистов. Об этом сообщает российское издание «Лента» со ссылкой на El nacional.

Как следует из появившейся в медиа информации, кинотеатры, где зрители имеют возможность посмотреть художественные фильмы нагими, без одежды, открыты как минимум в трех испанских городах - Барселоне, Мадриде, Валенсии.

Уточняется, что при посещении кинотеатров для нудистов зрителям следует придерживаться нескольких правил.

В заведение они должны прийти полностью одетыми

Раздеваться гости могут непосредственно в зале.

Кроме того, имеется еще одно требование - при себе посетитель должен иметь полотенце, которое необходимо подложить под ягодицы на сиденье во время просмотра.

Информационное агентство «Informing»

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