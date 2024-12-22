Ногти с QR-кодом стали новым трендом в маникюре

Новый необычный тренд в маникюре набирает обороты. Речь об qr-коде на ногтях. Идея принадлежит креативно мыслящей американке.

Самым стильным сейчас читается покрытие с NFC-микрочипами

Такие ногти не только модные, стильные, но и вполне практичные. Обладательница маникюра с микрочипами имеет возможность пользоваться высокими технологиями посредством простого касания пальцем.

Например, бросать ссылки на собственные социальные сети, оплачивать покупки и так далее.

Законодательницей данного тренда в маникюре стала Лори-Эллен Хау, маникюрша из США.

Женщины рассказала, что чипы, установленные под слоем лака или геля, все так же сохраняют способность прикосновений к смартфону либо другому устройству, а также обмену информацией.

По словам Лори-Эллен, новый тренд в маникюре открывает абсолютно новые возможности для самовыражения женщин, сочетая в себе стиль и технологичность.

Процесс установки микрочипа в маникюр очень прост. Поскольку он маленький и легкий, практически невесомый, он выглядит на ногте, как точка. Затем чип закрепляется с помощью капли прозрачного лака и вскрывается цветным гелем, что делает его незаметным.

Таким образом, любой нейл-арт вполне может быть высокотехнологичным.