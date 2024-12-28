ИИ выйдет из-под контроля, а технологии подкожного чипирования станут обыденностью: Экстрасенс Атос Саломе поделился прогнозом на 2025 год

Всемирно известный экстрасенс из Бразилии Атос Саломе поделился прогнозом на 2025 год. В нем нет ни слова о судьбе вооруженных конфликтов в мире, но заявление о генетических экспериментах и контролем над людьми путем чипирования реально удивляют. Пророчество мужчины, которого в мире называют современным Нострадамусом, опубликованы изданием Daily Star.

Чипы, их внедрение и генетически модифицированные люди

Генетически модифицированные люди уже есть, говорит Атос. Они создаются учеными, которые прибегают к таким технологиям, как CRISPR и клонирование, настаивает экстрасенс. Могущественные корпорации мира «втихую» создают совершенных людей - более умных, более сильных и абсолютно здоровых.

Параллельно будут развиваться и процессы улучшения контроля над простыми людьми. По словам Саломе, это будет происходить путем внедрения подкожных чипов.

Технологии подкожного мониторинга, уверяет он, станут обыденным явлением. Внедрение чипов якобы будет маскироваться под достижение науки в той или иной сфере медицины.

Шокирующим выдается еще одно заявление современного Нострадамуса. Он спрогнозировал, что именно в 2025 году искусственный интеллект выйдет из-под контроля.

Наконец, экстрасенс «увидел», что власти многих стран мира на официальном уровне признают существование инопланетян и начнут раскрывать секретные документы о тех или иных формах внеземной жизни.