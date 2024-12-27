110-летний житель Британии объяснил свое долголетие собачьей едой

Дональд Роуз - старейший мужчина Великобритании. Недавно он отметил свой очередной юбилей - пенсионеру исполнилось 110 лет. Секретами своего долголетия британец поделился с журналистами Daily Mail.

Дональд Роуз отмечал свой день рождения с размахом.

Устроить запоминающийся праздник постарались сотрудники дома престарелых, где живет старик

Дональду вручили открытку с поздравлениями от британской королевской семьи. Кроме того, его лично пришла поздравить актриса Кейт Эшби. Для долгожителя и его гостей специально был организован онлайн-концерт певца Элфи Бо.

На вопросы о секрете долголетия мужчина всегда отвечал смехом или фразой «собачья еда».

В ней, как оказалось, действительно есть доля правды. Родившемуся в 1914 году Роузу в годы Второй мировой войны, чтобы выжить и не умереть, пить морскую воду и кушать лакомства для собак.

Такой рацион, в шутку полагает старик, привел к тому, что его внутренние органы «замариновались», поэтому он и дожил до 110-летия.