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110-летний житель Британии объяснил свое долголетие собачьей едой

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110-летний житель Британии объяснил свое долголетие собачьей едой
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Дональд Роуз - старейший мужчина Великобритании. Недавно он отметил свой очередной юбилей - пенсионеру исполнилось 110 лет. Секретами своего долголетия британец поделился с журналистами Daily Mail.

Дональд Роуз отмечал свой день рождения с размахом.

Устроить запоминающийся праздник постарались сотрудники дома престарелых, где живет старик

Дональду вручили открытку с поздравлениями от британской королевской семьи. Кроме того, его лично пришла поздравить актриса Кейт Эшби. Для долгожителя и его гостей специально был организован онлайн-концерт певца Элфи Бо. 

На вопросы о секрете долголетия мужчина всегда отвечал смехом или фразой «собачья еда».

В ней, как оказалось, действительно есть доля правды. Родившемуся в 1914 году Роузу в годы Второй мировой войны, чтобы выжить и не умереть, пить морскую воду и кушать лакомства для собак.

Такой рацион, в шутку полагает старик, привел к тому, что его внутренние органы «замариновались», поэтому он и дожил до 110-летия.

Информационное агентство «Informing»

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