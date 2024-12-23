Россиянин побывал в Гонконге и был ошеломлен: «Все знают английский лучше меня»

Путешественник из России недавно побывал в Гонконге, а по возвращении поделился собственными впечатлениями о стране и ее жителя. О поездке он написал в Дзен-блоге «Кутовой про путешествия».
Микс развитой городской инфраструктуры и природы
Гонконгцы показались россиянину воспитанными людьми, похожими на европейцев. Из того, что ему не понравилось - они много курят.
Но больше всего его впечатлило знание языков.
В списке того, что удивило - малогабаритные квартиры. У гонконгцев каждый квадратный метр на счету. Для жителей непозволительная роскошь, к примеру, поставить сушилку для одежды там, для нее нет места.
В целом мегаполис россиянину очень понравился. Его он охарактеризовал как эдакий микс между развитой городской инфраструктурой и природой, передает «Лента».