Россиянин побывал в Гонконге и был ошеломлен: «Все знают английский лучше меня»

Путешественник из России недавно побывал в Гонконге, а по возвращении поделился собственными впечатлениями о стране и ее жителя. О поездке он написал в Дзен-блоге «Кутовой про путешествия».

Микс развитой городской инфраструктуры и природы

Гонконгцы показались россиянину воспитанными людьми, похожими на европейцев. Из того, что ему не понравилось - они много курят.

Но больше всего его впечатлило знание языков.

«Впервые находясь в Азии, я испытал какое-то странное чувство: здесь все знают английский лучше меня. Любой человек может смело подойти почти к любому прохожему за советом. Если это окажется коренной житель Гонконга, то он вам на чистейшем английском выдаст всю необходимую информацию» - говорится в повествовании блогера.

В списке того, что удивило - малогабаритные квартиры. У гонконгцев каждый квадратный метр на счету. Для жителей непозволительная роскошь, к примеру, поставить сушилку для одежды там, для нее нет места.

В целом мегаполис россиянину очень понравился. Его он охарактеризовал как эдакий микс между развитой городской инфраструктурой и природой, передает «Лента».