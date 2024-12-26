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В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение

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В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение
В Мире / Новости науки
Фото из открытых источников

В штате Юта (Соединенные Штаты Америки) были найдены окаменелости древнего растения. В ходе их исследования американские палеонтологи сумели доказать, что оно, возможно, имеет внеземное происхождение, ибо не принадлежит ни к одному из современных либо вымерших цветковых, передает РИА «Информинг».

В 1969 году близ заброшенного города Рэйнбоу удалось выявить окаменелости странного растения

В настоящее время ему уже присвоено название Othniophyton elongatum.

Поначалу ученые предположили, что оно является древним представителем семейства женьшеневых. Но по мере исследования от этой гипотезы пришлось отказаться. У растения нет никаких земных аналогов.

«Обычно тычинки отпадают по мере созревания плодов, но у этого растения они сохранились даже при наличии зрелых семян. В современной природе попросту нет подобных примеров», - растолковали биологи.

Один из найденных образцов сохранил все - и листья, и цветки, и плоды. И на представителя семейства женьшеневых этот экземпляр был совершенно не похож.

Из-за своей уникальности окаменелое растение начали называть «инопланетным». 

Находке примерно 47 миллионов лет. Растение в виде окаменелости удалось сохраниться благодаря слою вулканического пепла, а также отложениям озера.


Информационное агентство «Informing»

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