В США найдены окаменелости «инопланетного» растения: ученые не могут объяснить его происхождение

В штате Юта (Соединенные Штаты Америки) были найдены окаменелости древнего растения. В ходе их исследования американские палеонтологи сумели доказать, что оно, возможно, имеет внеземное происхождение, ибо не принадлежит ни к одному из современных либо вымерших цветковых, передает РИА «Информинг».
В 1969 году близ заброшенного города Рэйнбоу удалось выявить окаменелости странного растения
В настоящее время ему уже присвоено название Othniophyton elongatum.
Поначалу ученые предположили, что оно является древним представителем семейства женьшеневых. Но по мере исследования от этой гипотезы пришлось отказаться. У растения нет никаких земных аналогов.
«Обычно тычинки отпадают по мере созревания плодов, но у этого растения они сохранились даже при наличии зрелых семян. В современной природе попросту нет подобных примеров», - растолковали биологи.
Один из найденных образцов сохранил все - и листья, и цветки, и плоды. И на представителя семейства женьшеневых этот экземпляр был совершенно не похож.
Из-за своей уникальности окаменелое растение начали называть «инопланетным».
Находке примерно 47 миллионов лет. Растение в виде окаменелости удалось сохраниться благодаря слою вулканического пепла, а также отложениям озера.