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Ученый Макинтош: в 2025 году мир ждет серия разрушительных катастроф

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Ученый Макинтош: в 2025 году мир ждет серия разрушительных катастроф
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Гелиофизик Скотт Уильям Макинтош предрекает человечеству в 2025 году серию разрушительных катастроф. Об этом говорится в статье livesiеnce.

Ученый ожидает, что это будут ураганы, масштабные наводнения, а также извержения подводных вулканов

В совокупности эти стихийные бедствия нарушат экосистему и экономическую стабильность многих стран мира.
Американский гелиофизик сообщил, чем грозит солнечная активность и пик цикла Хейла. Они приведут к увеличению магнитной активности и спровоцирует мощные солнечные бури. И их будет такой, что возможны даже сбои в работе спутников связи.
Климатологи Леонард Охенхен и Манучехр Ширази, в свою очередь, предупреждают об аномальной жаре и таянии ледников. Это грозит затоплением ряда населенных пунктов, в том числе городов США.

Подтверждают они и вероятную активность подводных вулканов.

Ранее РИА «Информинг» писал о последнем пророчестве Серафима Саровского о будущем России, которое обсуждают в Сети.

В соответствии с ним, тяжелые придут времена. Однако перед грядущей бурей наступит относительное спокойствие, которое продлится 15 лет.

Информационное агентство «Informing»

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