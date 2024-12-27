18 лет настоящего ада: отсидевший в тюрьме Таиланда британец рассказал о том, что ему довелось пережить

Мужчина из Великобритании в 2012 году был помилован властями Таиланда и вышел из тюрьмы, в которой провел 18 лет своей жизни. О полученном ужасающем опыте он решился рассказать лишь спустя двенадцать лет, передает РИА «Информинг» со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Джонатану Уилеру было 32 года, когда он продал свой мотоцикл и отправился путешествовать по миру, надеясь, что где-нибудь за границей у него дела пойдут лучше. Его привлек Таиланд, а в тайский бокс британец буквально влюбился.

Мужчина захотел открыть в стране собственный ресторан, а также секцию бокса

Стартового капитала у Джонатана не было, поэтому он решился раздобыть его, как ему тогда казалось, легким путем - через контрабанду наркотиков. За доставку запрещенного груза из Бангкока в Тайвань ему пообещали 10 тысяч фунтов стерлингов.

Уилер был задержан в аэропорту. За перевозку наркотиков его приговорили к 50 годам тюрьму. Большую часть срока, который он отсидел, британец находился в тюрьме Бангкванг. Она обрела в народе статус самой суровой, ее называют не иначе, как Большим Тигром.

«Это потому, что она съедает людей заживо», — объяснился бывший заключенный.

Камера, по его словам, рассчитана на 18 человек. Но если скинуться деньгами, можно договориться с работниками колонии, чтобы в помещении находилось лишь 11 арестантов. И они платили. По словам собеседника издания, по 250 фунтов стерлингов ежемесячно.

А еще в этой тюрьме много заключенных с ВИЧ и очень распространены наркотики. Надзиратели издеваются над «сидельцами».

В камерах - засилье тараканов и клопов, полнейшая антисанитария. Питание, как и условия содержания, тоже ужасные. Джонатан признался, что нередко ему, как и другим заключенным, дабы не умереть с голоду, приходилось есть рис с камнями.