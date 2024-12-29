Stels-истребители шестого поколения увидели в небе над Китаем

В небе Поднебесной граждане заметили два необычных самолёта. Предполагается, что среди них был стелс-истребитель шестого поколения. Вероятно, j36.

Дебютный полёт новейшего военного самолёта был совершён близ Ченду, Сычуань

Сопровождал стелс-истребитель шестого поколения в полёте двухместный самолёт преследования Chengdu j-20S.

По сообщениям азиатских СМИ, стелс-истребитель шестого поколения имеет бесхвостую дельтовидную конструкцию.

В её основе - передовые системы управления и повышенной скрытности. Данная конфигурация позволяет значительно снизить сопротивление воздуху и, главное, радиолокационную заметность.

По расположению воздухозаборников по фото истребителя эксперты предположили наличие трёх двигателей, благодаря чему борт может получить повышенную манёвренность.

К слову, несколькими часами позже такой же бесхвостый истребитель составил был замечен в сопровождении клона су-27.