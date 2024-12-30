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«Поколение альфа - все»: Родившиеся с 2025 года дети станут представителями поколения бета

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«Поколение альфа - все»: Родившиеся с 2025 года дети станут представителями поколения бета
В России / В Мире / Полезно знать
Фото из открытых источников

Заканчивается время появления на свет представителей поколения «альфа».

Детей, которые родятся с 2025 года, станут называть представителями поколения «бета»

Ученые  акцентируют внимание на том, что они станут первыми на нашей планете, чья жизнь с первого дня начнется в мире с достаточно развитым искусственным интеллектом.

Главным вызовом для «бетов» станет стремительно изменяющийся климат на планете, пишет у себя в миикроблоге демограф Марк Маккриндл. 

«Они придут в мир с технологическими прорывами, часто меняющимися социальными нормами и повышенному вниманию к устойчивому развитию и гражданственности», — порассуждал он.

РИА «Информинг» напоминает, что идея называть поколения по годам рождения исходит от писателя Уильяма Штрауса и популяризатора науки Нила Хоу.

Например,  людьми поколения Х с их легкой руки называли тех, кто появился на свет в период с 1961 по 1981 годы. После них были миллениалы (рожденные до 1996-го). Родившихся до 2010-го называют зумерами.


Информационное агентство «Informing»

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