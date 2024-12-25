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Педиатр Османов раскрыл, сколько конфет в сутки можно съесть ребенку

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Педиатр Османов раскрыл, сколько конфет в сутки можно съесть ребенку
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Новогодних и рождественских праздников дети и подростки ждут с особым нетерпением. Еще бы: они не только получат игрушки или гаджеты, о которых мечтали, но еще и массу сладких подарков. Кулек со сладостями вручат и в школе, и на работе у мамы и папы, да и гости приходят не с пустыми руками. Но стоит ли своему чаду увлекаться конфетами на праздники и какое количество считается нормой? На вопрос ответил в беседе с РИА Новости главный педиатр здравоохранения Москвы Исмаил Османов, передает РИА «Informing».

Сладкий подарок не должен быть съеден за один день

По словам медика, для детей при умеренной активности допустимо съедать в день одну-две конфеты, подросткам чуть больше - две-три.

Османов обратил внимание родителей на то, что за основу стоит брать общее потребление сахара чадом.

«Первоклашки» не должны употреблять более 45 граммов сахара в сутки, учащиеся младших классов - более 58 граммов, а подростки - свыше 67 граммов.

Так называемый добавленный сахар тоже должен учитываться. А он может содержаться практически в любых продуктах, даже в колбасах.

К слову, РИА «Informing» ранее писал, что нутрициологи советуют родителям приучать детей к так называемым правильным сладостям. Например, зефиру на основе яблочного пюре либо мультизлаковым батончикам.


Информационное агентство «Informing»

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