Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

В Якутии обнаружили тушу мамонта, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Её сохранность экспертами оценивается как уникальная.

Геологический возраст находки, предположительно, составляет 50 тысяч лет

Заведующей музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов рассказал, что найденная туша - одна из лучших, когда-либо найденных на планете.

«Всего в мире раньше было найдено шесть остатков мамонтов. Пять из них на территории России», - цитирует директора музея РИА Новости.

Обнаружены были задние и передние части мамонта (либо мамонтенка). На них наткнулись жители Якутии в июне этого года близ Батагайки Верхоянского района.

Источник уточняет, что останки принадлежат самке возрастом около года. В длину она была чуть меньше двух метров.

Высота в холке исчисляется 1 метром 20 сантиметрами.