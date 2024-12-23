Информинг » В России » Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

Image 16+
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии
В России
Фото из открытых источников

В Якутии обнаружили тушу мамонта, которая прекрасно сохранилась до наших дней. Её сохранность экспертами оценивается как уникальная.

Геологический возраст находки, предположительно, составляет 50 тысяч лет

Заведующей музеем мамонта СВФУ Максим Чепрасов рассказал, что найденная туша - одна из лучших, когда-либо найденных на планете.
«Всего в мире раньше было найдено шесть остатков мамонтов. Пять из них на территории России», - цитирует директора музея РИА Новости.
Обнаружены были задние и передние части мамонта (либо мамонтенка). На них наткнулись жители Якутии в июне этого года близ Батагайки Верхоянского района.
Источник уточняет, что останки принадлежат самке возрастом около года. В длину она была чуть меньше двух метров.

Высота в холке исчисляется 1 метром 20 сантиметрами.

Информационное агентство «Informing»

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Тушу мамонта уникальной сохранности обнаружили в Якутии

Сегодня, 10:13

Илья Авербух назвал Москву городом №1 среди мегаполисов

Сегодня, 09:51

Роза Сябитова отреагировала на слухи о своем браке со Стасом Барецким

Сегодня, 06:39

«Что за лютый photoshop?» Пользователи сети не оценили зимнюю фотосессию Нюши в шубе и в туфлях

Вчера, 21:42

В Москве в одном из павильонов ВДНХ появилась первая зона с 5G интернетом

Вчера, 15:41

Актер Константин Хабенский признался, что в свои 52 года все еще верит в Деда Мороза

Вчера, 15:29

Гастроэнтеролог Кашух призвала не увлекаться чаем с бутербродами, чтобы не «заработать» гастрит

Вчера, 13:22

Списывают на усталость: гериатр Ткачева назвала опасный дефицит для пожилых

Вчера, 12:45

СМИ раскрыли стоимость самой дорогой и самой дешевой путевки на новогодние каникулы

Вчера, 12:22

"Тверь Киносъемки": нужны мужчины и женщины на роли пациентов военного госпиталя

Вчера, 10:22

Обещает настоящий взрыв вкуса: Искусственный интеллект предложил россиянам для новогодней ночи два варианта коктейля «Змей Горыныч»

21-12-2024, 15:18

Врач Антонов раскрыл, сколько вина может заменить Виагру

21-12-2024, 12:34

Новогодний миллиард от «Русского лото» разыграют в эфире 1 января 2025 года

21-12-2024, 10:41

«Это просто ужас какой-то»: возмущенная звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова даже не собирается смотреть пародию с Филиппом Киркоровым

21-12-2024, 10:24

Звезда фильма "Три плюс два" Наталья Фатеева сломала ключицу накануне 90-летия

21-12-2024, 05:03

Киркоров заявил, что из-за него Ивлеева лишилась роли в новогоднем фильме "Небриллиантовая рука"

21-12-2024, 03:30

21 декабря - день зимнего солнцестояния: в Московском планетарии рассказали о самом коротком дне в 2024 году

21-12-2024, 00:38

Медики назвали признаки недостатка жидкости в организме зимой

20-12-2024, 16:40

Первый канал показал фото со съемок новогодней ночи

20-12-2024, 16:11

Бьюти-эксперт Леснова объяснила, почему нельзя пользоваться кремами с истекшим сроком годности

20-12-2024, 13:26

Новости партнеров
2023
ru-RU