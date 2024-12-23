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Роза Сябитова отреагировала на слухи о своем браке со Стасом Барецким

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Роза Сябитова отреагировала на слухи о своем браке со Стасом Барецким
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Самая известная телесваха России Роза Сябитова на днях с удивлением узнала из новостей о том, что она вышла замуж за шоумена Стаса Барецкого. Телеведущая была не только ошеломлена точка. Ее буквально распирало от смеха.
Новости о свадьбе Барецкого и Сябитовой исходят непосредственно от самого шоумена.

На днях он заявил, что якобы бросил блогершу Настю Ивлееву. Вскоре после этого, по его же словам, он женился на Розе.

Свадьбу они якобы сыграли тайно

Пышное торжество, впрочем, тоже планируется. По версии Стаса Барецкого, оно состоится в замке Аллы Пугачевой. После вечеринки, уверял шоумен, он повезет Сябитову в свадебное путешествие по Амазонке. Барецкий утверждал, что причиной разрыва с Анастасией Ивлеевой стал скандал.

«С Ивлеевой мы разругались из-за колье» - растолковал шоумен.


Как сообщает издание news.ru, журналистам которого удалось связаться с телесвахой, Сябитова оказалась совершенно не в курсе того, что вышла замуж за Барецкого.

Женщину буквально распирало от юмора.

«Я даже не знаю, что тут сказать. Совет да любовь»- со смешком добавила она.

Информационное агентство «Informing»

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