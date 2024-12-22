«Что за лютый photoshop?» Пользователи сети не оценили зимнюю фотосессию Нюши в шубе и в туфлях

В преддверии новогодних праздников певица Нюша решила порадовать своих подписчиков в социальных сетях серией зимних фотографий. Артистка выбралась в заснеженный лес налегке - белых капроновых колготках и такого же цвета туфлях.
На плечи звезда набросила длинную шубу из натурального меха
В таком виде Нюша позировала на фоне голых берёзок, а также сидя на поставленном в лесу стульчике, облокотившись на колени и выставив напоказ свои стройные ноги.
Преданные поклонники певицы пришли в восторг. Их любимица прекрасна всегда и везде - и точка.
Нюше отвесили сотни комплиментов.
Но нашлось и немало тех, кто не поверил в реальность фотосессии.
Раскритиковали на сей раз и макияж Нюши. В комментариях отметили, что слишком он уж возрастной - даже не узнали бы ее на этих фотографиях, если бы не посмотрели, что эта страница их любимицы.