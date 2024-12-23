Илья Авербух назвал Москву городом №1 среди мегаполисов

Знаменитый фигурист, призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух назвал Москву лучшим городом мира среди мегаполисов. Его слова приводит «Лента» со ссылкой на журнал «Москвич Mag».

Журналисты поинтересовались у хореографа, чем, по его мнению, столица России лучше таких городов, как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон.

Колоссальные изменения и невероятные масштабы

По словам мужа актрисы Елизаветы Арзамасовой, сравнивать этим мегаполисы довольно сложно, да и некорректно. Он может говорить лишь о собственных ощущениях.

«Как по мне, понятно, что Москва город номер один. По комфорту жизни, по безопасности, да и по общему ощущению, - высказался Пвербух. - Москва - это энергия без границ. Я постоянно наблюдаю над тем, как город развивается и становится лучше, объединяя в себе современность и невероятные масштабы.

Ему, как творческому человеку, сразу видны колоссальные изменения.

Авербух подчеркнул, что это действительно вдохновляет, особенно когда видишь, что каждый уголок города с течением времени раскрывается по-новому.