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Илья Авербух назвал Москву городом №1 среди мегаполисов

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Илья Авербух назвал Москву городом №1 среди мегаполисов
В России / Москва / Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитый фигурист, призер Олимпиады 2002 года Илья Авербух назвал Москву лучшим городом мира среди мегаполисов. Его слова приводит «Лента» со ссылкой на журнал «Москвич Mag».
Журналисты поинтересовались у хореографа, чем, по его мнению, столица России лучше таких городов, как Нью-Йорк, Берлин, Париж и Лондон.

Колоссальные изменения и невероятные масштабы

По словам мужа актрисы Елизаветы Арзамасовой, сравнивать этим мегаполисы довольно сложно, да и некорректно. Он может говорить лишь о собственных ощущениях.

«Как по мне, понятно, что Москва город номер один. По комфорту жизни, по безопасности, да и по общему ощущению, - высказался Пвербух. - Москва - это энергия без границ. Я постоянно наблюдаю над тем, как город развивается и становится лучше, объединяя в себе современность и невероятные масштабы.

Ему, как творческому человеку, сразу видны колоссальные изменения.

Авербух подчеркнул, что это действительно вдохновляет, особенно когда видишь, что каждый уголок города с течением времени раскрывается по-новому.

Информационное агентство «Informing»

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