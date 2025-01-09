Сейчас он в коме: Маргарита Симоньян рассказала о клинической смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна

Знаменитый российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в настоящее время находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом поздно вечером 8 января в своем микроблоге рассказала его супруга Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян, находится в коме

Она решилась публично рассказать об этом, поскольку о случившемся узнали некоторые журналисты и принялись донимать ее звонками. А ее эмоциональное состояние сейчас не из лучших.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — говорится в сообщении в ее Telegram-канале.

Подробностей случившегося с 59-летним Тиграном Кеосаяном Симоньян не привела.

Радиоведущий Никита Небылицкий ранее у себя в соцсети писал, что мужчина был госпитализирован еще 27 декабря в состоянии глубокой комы, из которой пока не вышел.

В 2022 году ЕС, Канада и Великобритания включили в санкционный список ряд российских журналистов, в том числе и Кеосаяна, напоминают «Известия».