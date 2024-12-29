Настасья Самбурская приняла участие в первой мире фотосессии, снятой на городские камеры наблюдения

Популярная российская актриса и певица Настасья Самбурская похвасталась поклонникам, что приняла участие в первой мире фотосессии, снятой на городские камеры наблюдения. Эксперимент получился на удивление интересным.

Лицом первой фотосессии, снятой на городские камеры наблюдения, стала любимица миллионов

Самбурская на своей странице в социальной сети Инстаграм* (принадлежит компании Мета, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, - Ред.) выложила 13 различных снимков.

«Тот, кто долистает эту шикарную фотогалерею до конца, сможет увидеть, как я оказываю поддержку стенам и инспектирую уборочную технику», - написала в своем стиле, не без юмора, звезда «Универа».

Подписчики восхитились снимками, отметив, что она хороша в кадре в любом виде и в любой обстановке. Правда, некоторые заметили в глазах звезды грусть.

«Мне кажется, у нее очень много печали и разочарования на лице... Сложная судьба», - написала одна из фанаток.

В комментариях сама Настасья с этим не согласилась, подчеркнув, что на момент съемки у нее «все было в ажуре».