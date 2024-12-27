«Налетай, подешевело!»: «Турпром» анонсировал появление горящих туров в Египет, Таиланд и ОАЭ на Новый год

«Подъехали» хорошие новости для тех, кто мечтает быть на Новый год в теплых краях у моря, но не за все деньги мира. Специализированное издание «Турпром» сегодня сообщает о том, что в продаже появились «горящие» туры в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

Если повезет, можно выхватить путевку даже на новогоднюю ночь

Однако в Египет на текущий день чаще всего «горят» туры на 3-4 января, но если хорошо «охотиться», то можно и на второе число достать. Так, к примеру, на 12 дней рвануть на отдых по системе «все включено» в эту страну можно от 148 тысяч рублей.

В ОАЭ «горящих» путевок на порядок меньше, но при желании их тоже можно «выловить». Так, к примеру, был тур с вылетом 31 декабря в отеле четыре звезды по системе «полный пансион» на семь ночей за 411,5 тысяч рублей.

Горящих туров в Таиланд поменьше. На Новый год вряд ли получится что-то выловить, а вот после Рождества - где-то с вылетом после 8 января - вполне.