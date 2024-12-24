Российский телеканал «Победа» вырезал культовые реплики из фильмов «Брат» и «Брат 2»

Российский кабельный телеканал «Победа» подверг цензуре культовые фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат« и «Брат 2». На это обратили внимание авторы Тelegram-канала «Осторожно, новости!»

Военные блогеры, которые освещают специальную военную операцию, удивлены.

Из фильмов были вырезаны именно культовые фразы

Как отмечает источник, в фильме «Брат» цензуре подверглась реплика героя Данила Багрова: «Не брат ты мне, черно...ая». Когда персонаж Сергея Бодрова ее произносил на экране, аудиодорожка была приглушена.

Из второго фильма была убрана фраза героя Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите!»

Зачем понадобилось цензура в этих фильмах, россиянам остается только догадываться. Свои версии они выкладывают в Сети.

Один из интернет пользователей-предположил, что причина - нежелание «задеть украинцев», передает Газета.ru.