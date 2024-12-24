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Спокойствие перед бурей: в сети обсуждают последнее пророчество Серафима Саровского о будущем России

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Спокойствие перед бурей: в сети обсуждают последнее пророчество Серафима Саровского о будущем России
В России / О разном
Фото из открытых источников

Пользователи рунета в преддверии новогодних праздников принялись обсуждать последнее пророчество Серафима Саровского, о котором написали СМИ.

15 лет спокойствия перед бурей

Особой конкретики в нём нет, но некоторые предложения всё же заставляют насторожиться.

В частности, Серафим Саровский предупреждал о грядущей буре, которая положит начало непрерывной серии жестоких конфликтов. Однако есть нюанс.

Он говорил, что перед этой грядущей бурей наступит относительное спокойствие. И длиться оно будет в течение 15 лет.

Великий старец пользуется огромным уважением в России. Многие из его предсказаний уже сбылись, чему  несказанно удивлялись его соотечественники. Однако предупреждал он и о тяжёлых испытаниях, которые выпадут на долю России в XXI веке, передают газета СПб.ру.

Информационное агентство «Informing»

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