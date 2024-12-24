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«Это просто какой-то космос!»: Екатерина Вилкова рассказала, от какой рождественской выпечки они с мужем Ильей Любимовым без ума

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«Это просто какой-то космос!»: Екатерина Вилкова рассказала, от какой рождественской выпечки они с мужем Ильей Любимовым без ума
В России / Знаменитости
@oldkavilochka

Новогодние и рождественские традиции у каждой семьи свои. Одни предпочитают пироги с сюрпризом, другим - имбирные пряники, а третьи торты с большим количеством крема и фруктовыми прослойками. О своей любимой выпечке рассказала подписчикам и популярная российская актриса Екатерина Вилкова.

Любимая рождественская выпечка звездной пары - Екатерины Вилковой и Ильи Любимова

По ее словам, она вместе с супругом Ильей Любимовым, звездой сериала «Не родись красивой», уже долгие годы покупают на праздник панеттоне.

«Это просто какой-то космос! Попробуйте это рождественское чудо и вы уже не сможете жить, как раньше! -  написала Вилкова у себя на странице запрещенной в России соцсети. - Вот уже несколько лет подряд наша с Ильей воли разбивается вдребезги о панеттоне»


 

Она добавила, что после одного кусочка невозможно остановиться.

«А главное, что он остается мягким и свежим в течение всех новогодних каникул», - заключила звезда фильма «На крючке».

Свою публикацию в социальной сети она проиллюстрировала серией фотографий, на которой они с Ильей Любимовым лакомятся любимой рождественской выпечкой.

Информационное агентство «Informing»

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