«Это просто какой-то космос!»: Екатерина Вилкова рассказала, от какой рождественской выпечки они с мужем Ильей Любимовым без ума

Новогодние и рождественские традиции у каждой семьи свои. Одни предпочитают пироги с сюрпризом, другим - имбирные пряники, а третьи торты с большим количеством крема и фруктовыми прослойками. О своей любимой выпечке рассказала подписчикам и популярная российская актриса Екатерина Вилкова.
Любимая рождественская выпечка звездной пары - Екатерины Вилковой и Ильи Любимова
По ее словам, она вместе с супругом Ильей Любимовым, звездой сериала «Не родись красивой», уже долгие годы покупают на праздник панеттоне.
Она добавила, что после одного кусочка невозможно остановиться.
Свою публикацию в социальной сети она проиллюстрировала серией фотографий, на которой они с Ильей Любимовым лакомятся любимой рождественской выпечкой.