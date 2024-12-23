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Виктория Боня после обвинений в поддержке украинского боксера Александра Усика поспешила отправиться в США

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Виктория Боня после обвинений в поддержке украинского боксера Александра Усика поспешила отправиться в США
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярная российская телеведущая, блогерша и светская львица Виктория Боня, столкнувшаяся с волной хейта после поддержки украинского боксера Александра Усика, поспешила отбыть из России в США.

О своих планах улететь в Майами звезда проинформировала в социальной сети instagram (принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена,- Ред.)

Судя по опубликованным Викторией Боней кадрам, в Америку она попыталась отправиться неузнанной. Звезда облачилась в коричневый костюм из мини-юбки и пиджака, кожаные сапожки на каблуках, а также чёрную куртку-косуху.

Свое лицо Боня скрыла под кепкой, передаёт газета.ru.

Виктория оказалась в центре скандала в России с 22 декабря. Теледива посетила поединок украинского боксёра Александра Усика и британца Тайсона Фьюри.

При этом во время боя она оказывала поддержку украинцу. Некоторые в России расценивает этот её поступок как поддержку Вооружённых сил Украины.

По последним данным, общественники уже готовят обращение в прокуратуру на сей счёт. Сама Боня попыталась осадить хейтеров.

Она возмущена обвинениями, которые ей приписывают. Виктория напомнила, что имеет не только российское гражданство, а поддерживает Россию и её президента Владимира Путина.

Информационное агентство «Informing»

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