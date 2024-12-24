22-летний сын Михаила Круга ищет невесту на программе «Давай поженимся»

22-летний Александр Круг, сын шансонье Михаила Круга и певицы Ирины Круг, в поисках своей второй половинки. Искать невесту он решил на программе «Давай поженимся», которая выходит в эфире Первого канала.

На съемке певец пришел вместе со своей знаменитой матерью

В программе Александра представили как музыканта, актера, поэта, и наконец, сына всем известного певца. Тем, что он является легендарным сыном легендарного шансонье, молодой человек не козыряет. Также он подчеркнул, что в своем возрасте уже знает цену деньгам.

Александр Круг с самого начала предупредил потенциальных невест, что самой главной женщиной в его жизни была, есть и будет его мать Ирина.

Певица тоже была приглашена в студию. В беседе с ведущими программы она заверила, что будет хорошей свекровью и не станет ревновать сына к невестке.