Профессор Юрасов предупредил, что использование кондиционеров зимой может представлять опасность для здоровья

Многие люди привыкли использовать кондиционеры не только летом в жару с целью охлаждения помещения, но и зимой - для обогрева. Однако стоит знать, что их применение может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредил профессор, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в интервью изданию «Лента».
Зимой кондиционеру лучше отдыхать
По его словам, одной из главных проблем является пересушивание воздуха. Работа кондиционера в режиме обогрева может привести к значительному снижению уровня влажности в помещении.
В результате это может обернуться сухостью кожи, слизистых оболочек и глаз, вследствие чего возникают дискомфорт и раздражение.
Профессор Юрасов сослался на данные исследований, которые подтвердили, что низкая влажность воздуха способствует снижению защитных функций организма. Следовательно, он становится более уязвимым перед инфекциями.
Помимо этого, проблемой является накопление пыли и аллергенов в системе кондиционирования.