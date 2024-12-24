Профессор Юрасов предупредил, что использование кондиционеров зимой может представлять опасность для здоровья

Многие люди привыкли использовать кондиционеры не только летом в жару с целью охлаждения помещения, но и зимой - для обогрева. Однако стоит знать, что их применение может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом предупредил профессор, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов в интервью изданию «Лента».

Зимой кондиционеру лучше отдыхать

По его словам, одной из главных проблем является пересушивание воздуха. Работа кондиционера в режиме обогрева может привести к значительному снижению уровня влажности в помещении.

В результате это может обернуться сухостью кожи, слизистых оболочек и глаз, вследствие чего возникают дискомфорт и раздражение.

Профессор Юрасов сослался на данные исследований, которые подтвердили, что низкая влажность воздуха способствует снижению защитных функций организма. Следовательно, он становится более уязвимым перед инфекциями.

Помимо этого, проблемой является накопление пыли и аллергенов в системе кондиционирования.