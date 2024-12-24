Экономист Разуваев считает, что цены на бензин в России в 2025 году увеличатся на 20%

Россиянам следует готовыми быть к тому, что в 2025 году бензин в любом случае подорожает. Об этом заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев, передает издание news.ru.

Прибавка в цене будет более чем ощутимой

«В 2025 году бензин подорожает достаточно сильно. В пределах 10-20%. То есть это больше, нежели официальная инфляция. Подорожание неизбежно, потому что «Транснефть» резко повысила тарифы после того, как им подняли налоги», - растолковал финансовый аналитик.

Переживать, впрочем, не стоит. Бензин в России все равно продолжает оставаться одним из самых дешевых в мире и его подорожание сильно по карману граждан не ударит.