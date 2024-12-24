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Микробиолог Цветикова предупредила, что дисбаланс микрофлоры может быть связан с деменцией

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Микробиолог Цветикова предупредила, что дисбаланс микрофлоры может быть связан с деменцией
В России / Здоровье
Фото из открытых источников

Нервная система и кишечник взаимодействует через сложную систему связи. Полезные бактерии могут положительно влиять на состояние нервной системы именно через этот орган, защищая от развития болезни Альцгеймера. Об этом поведала микробиолог, руководитель отдела микробиологии сервиса «Новобиом» Софья Цветикова.

«Существует такое понятие как ось «кишечник-мозг». Это комплексная система двухстороннего взаимодействия между микробиотой кишечника и мозгом», - растолковала собеседник издания Газета.ru.

Болезнь Альцгеймера, как наиболее распространенный вид деменции, может быть связана именно с воспалительными процессами в нервной системе

Микробиолог напомнила, что факторами риска является ожирение, диабет второго типа, высокий уровень стресса и нарушение микрофлоры кишечника.

Здоровая микробиота, как подчеркнула Цветикова, вырабатывает специальные вещества, защищающие нервную систему от воспаления.

Таким образом, она выступает инструментом профилактики болезни Альцгеймера. Пробиотиками, в частности, вырабатываются короткоцепочные жирные кислоты - бутират, ацетат. Считается, что они способны уменьшать воспаление в нервной системе.

Информационное агентство «Informing»

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