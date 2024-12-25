«Нам не нужна была очередная «тальковщина»: российский бизнесмен признался, что на Аллу Пугачеву и Машу Распутину в 90-х планировалось покушение

Бизнесмен Геннадий Снустиков, которого принято считать «крёстным отцом» российского шоу-бизнеса, в эфире федерального канала сделал ошеломляющие заявление.
«Заказали» очень серьезные люди
По его словам, в девяностых годах на Примадонну Аллу Пугачеву и певицу Машу Распутину планировалось покушение. Снустиков подчеркнул, что их заказали «очень серьёзные люди».
Прознав о планирующемся покушении, он в экстренном порядке решил вмешаться.
Причины, по которым Аллу Пугачеву и Машу Распутину якобы хотели убить, он раскрывать не стал, передает «Лента.ру».