«Нам не нужна была очередная «тальковщина»: российский бизнесмен признался, что на Аллу Пугачеву и Машу Распутину в 90-х планировалось покушение

Бизнесмен Геннадий Снустиков, которого принято считать «крёстным отцом» российского шоу-бизнеса, в эфире федерального канала сделал ошеломляющие заявление.

«Заказали» очень серьезные люди

По его словам, в девяностых годах на Примадонну Аллу Пугачеву и певицу Машу Распутину планировалось покушение. Снустиков подчеркнул, что их заказали «очень серьёзные люди».

Прознав о планирующемся покушении, он в экстренном порядке решил вмешаться.

«Тогда решали жизни Аллы Пугачевой и Маши Распутиной,- поведал бизнесмен в эфире программы «Пусть говорят». - Серьёзные люди мне сказали, что их сегодня убьют. Мне довелось встрять и сказать: «Этого не будет! Шоу-бизнесу не нужна была очередная «тальковщина»».



Причины, по которым Аллу Пугачеву и Машу Распутину якобы хотели убить, он раскрывать не стал, передает «Лента.ру».