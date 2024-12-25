Экономист Беляев посоветовал россиянам хранить деньги на банковских вкладах

Герой популярного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию», выставляя квартиру, говорил: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». Современные финансовые эксперты придерживаются такой же точки зрения. Экономист Михаил Беляев самым выгодным способом хранения сбережений в 2025 году считает банковские вклады, передает РИА «Информинг» со ссылкой на агентство «Лента.ру».

В качестве действенного инструмента для долгосрочных накоплений специалист предложил, как варианты, золото и иностранные валюты.

Простым людям все же лучше нести свои деньги в банки

Сейчас самое выгодное время не только для того, чтобы они обесценились, но и для приумножения капитала, учитывая ставки.

«Продолжаю настаивать, что для простых людей, у которых не очень много денег, нет ничего более выгодного и надежного, нежели банковские вклады. При высокой ставке будут и очень высокие проценты — а в ЦБ РФ дали понять, что высокая ставка сохранится еще долго, как минимум полгода. Из-за этого ставка почти во всех банках находится около 20%, а ничего более выгодного неопытный инвестор найти не сумеет», — поведал экономист.

Инвестировать в золото целесообразно, если речь идет о больших деньгах и сроках.